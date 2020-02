Incendio di un camino, al lavoro due mezzi dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, nella tarda mattina di sabato, per l'incendio di un camino. L'allarme è scattato intorno alle 11.45 a Varallo Sesia: due mezzi del distaccamento sono intervenuti in via Scarognini per l'incendio di camino. L'opera dei Vigili del Fuoco è valsa alla completa estinzione della canna fumaria e alla messa in sicurezza dell'edificio. L'intervento è durato due ore circa.