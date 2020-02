Il Comune assume: 680 candidature per 11 posti

Sono 680 i candidati per gli 11 posti messi a bando da Comune di Vercelli nell'ambito del piano triennale delle assunzioni.

Si tratta di posizioni da «istruttore amministrativo di categoria C» da destinare a vari uffici: 5 per i servizi demografici, 1 per la segreteria generale, 3 per il settore cultura, istruzione, sport e manifestazioni, 1 per il servizio personale e 1 per il settore politiche sociali. Undici profili a tempo pieno e indeterminato che hanno richiamato persone da tutta Italia.

Delle 680 candidature giunte a Vercelli, 639 sono state ammesse alla selezione; 7 sono stati ammessi con riserva e 34 non sono risultati idonei.

Il programma occupazione per gli anni 2019-2021 prevede l’assunzione di 45 persone, tra direttori tecnici, assistenti sociali, agenti di polizia municipale, educatori, operai e istruttori informatici e parte dei concorsi sono già in atto.