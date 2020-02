Coronavirus, il Piemonte riparte

Coronavirus, da lunedì il Piemonte torna, gradualmente, alla normalità.

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani, domenica 1 marzo, ma intanto, nel corso della Conferenza Stato - Regioni, tenutasi sabato, sono state tracciate le linee guida: da lunedì il Piemonte ritorna gradualmente alla normalità.



Seppur con una serie di indicazioni operative che saranno rese note nelle prossime ore dal Governo nazionale, da lunedì riaprono musei, cinema, piscine, attività sportive e possono nuovamente svolgersi eventi e manifestazioni.



Per le scuole in Piemonte riapriranno lunedì ma lezioni e attività didattiche riprenderanno solo mercoledì 4 marzo.

Anche le funzioni religiose potranno essere nuovamente celebrate.