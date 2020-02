Polioli Bioenergy, la replica di Locarni

Riceviamo e pubblichiamo.

L’unica cosa “sconvolgente” che ho letto su alcune testate giornalistiche è di imprenditori privati che si permettono di rendere a mezzo stampa le loro convinzioni sulle discussioni del Consiglio comunale che io presiedo. In quest’ultima veste il sottoscritto rimane nel ruolo sopra le parti di tutelare l’intera assise senza distinzione filosofica politica. Nel caso qualcuno voglia esprimere dissenso, diniego quello non potrà mai farlo siamo in democrazia per i meno accorti, sulle discussioni più o meno tecniche che avvengono in consiglio comunale, auspicherei vi fosse un approccio totalmente differente, in modo tale di entrarci legittimamente nelle stesse.

Ricordo anche che noi tutti siamo consapevoli di quali sono i luoghi deputati per la discussione tecnica ma ciò non vieta ai rappresentanti dei cittadini vercellesi di affrontare l’argomento, anzi proprio richiamando quel doveroso fare chiarezza, auspicherei che vogliano dare il buon esempio, citando formalmente chi nei giorni scorsi, sempre secondo loro, avrebbe fatto disinformazione.

Ricordo altresì che è mio dovere fattivo e morale, proprio perché eletti da quella “noiosissima pratica”del suffragio universale, difendere i consiglieri in toto da inopportune e generiche affermazioni, le quali nulla aggiungono di costruttivo al dibattito, auspicando che tali affermazioni non contribuiscano ad esacerbare gli animi.

Nessuno e tantomeno il Consiglio Comunale vieta ad alcuno di presentare progettazioni inerenti la propria attività imprenditoriale ma di contro altare nessuno può arroccarsi il diritto di affermare cosa possa discutere durante le adunanze il consiglio stesso.