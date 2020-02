Verso il Referendum: servizio di trasporto ai seggi

Si mette in moto la macchina per il Referendum Costituzionale del 29 marzo prossimo.

Il Comune di Gattinara ricorda che, come per le precedenti consultazioni, per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori anziani, non deambulanti, diversamente abili o con mobilità ridotta, l'Amministrazione Comunale, in Referendum popolare per le Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari del 29 marzo 2020, ha predisposto in collaborazione con il locale comitato della Croce Rossa, un apposito servizio di trasporto gratuito ai seggi per gli elettori disabili che abbiano difficoltà di spostamento in autonomia.

La Croce Rossa effettuerà il trasporto nella giornata di domenica 29 marzo 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Le persone interessate potranno prenotare il servizio compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune e prendere accordi telefonicamente ai numeri 0163 824 303 - 0163 824 305, con l’Ufficio elettorale comunale, dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni.

La domanda dovrà essere presentata all’ufficio elettorale entro venerdì 27 marzo.