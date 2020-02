Quest'anno, il 6 marzo 2020, spegniamo le luci e piantiamo un albero: questo l'appello-invito dell'iniziativa M'illumino di meno che è stata lanciata 15 anni fa, dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e da Rai Radio2, per chiedere agli ascoltatori di spegnere le luci non indispensabili e ripensare i consumi. M'illumino di Meno torna il prossimo 6 marzo ed è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi. L’invito di Caterpillar è quindi a piantare un albero perché gli alberi si nutrono di anidride carbonica. Gli alberi sono lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell'aumento dei gas serra nell'atmosfera terrestre e quindi dell'innalzamento delle temperature. Gli alberi e le piante emettono ossigeno, filtrano le sostanze inquinanti, prevengono l'erosione del suolo, regolano le temperature. Gli alberi sono macchine meravigliose per invertire il cambiamento climatico. Per frenare il riscaldamento globale bisogna cambiare i consumi, usare energie rinnovabili, mangiare meno carne, razionalizzare i trasporti. Tutti rimedi efficaci nel lungo periodo. Ma abbiamo poco tempo e il termometro globale continua a salire. Quindi piantiamo alberi. Gli scienziati di tutto il mondo concordano: riforestazione.



Caterpillar pertanto ha invitato Comuni, scuole, aziende, associazioni e privati a piantare un tiglio, un platano, una quercia, un ontano o un faggio. Ma anche un rosmarino, un ginepro nano, una salvia, un'erica o una pervinca major: tutto quello che si può piantare su un balcone. Sul davanzale un geranio. E maggiorana, basilico, timo e prezzemolo: piantare un giardino sulla finestra. Piantare viole del pensiero, ortensie e petunie in un vaso appeso alla parete. Piantare erba gatta.

Spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità resta un'iniziativa concreta, non solo simbolica.

Slow Food Vercelli ha accolto l'invito di Caterpillar e chiede ai propri associati di piantare un albero o delle erbe aromatiche o un fiore. Inoltre insieme al Comune di Vercelli, a Legambiente e al Gruppo di Acquisto Solidale cittadini, collaborerà alla piantumazione di circa 100 alberi (corniolo, crespino, nocciolo e biancospino) in un'area abbandonata nel quartiere dell'Aravecchia. Infine, nella serata di venerdì 6 marzo, Slow Food organizza 3 cene a lume di candela in altrettanti ristoranti della città con piatti che privilegiano verdure, cereali e legumi, nonchè prodotti di prossimità.