Coronavirus, l'Università si attrezza: didattica online ed esami "protetti"

In attesa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che uscirà domani, sabato 29 febbraio, con le misure da adottare per la prossima settimana a scopo di prevenire la diffusione del Coronavirus, l'Università del Piemonte Orientale si sta attrezzando per consentire la prosecuzione dell'attività didattica.

"In caso di prolungamento della sospensione della didattica - si legge in una nota - verranno attivate modalità di didattica in rete per lo svolgimento delle lezioni a partire da martedì, e modalità protette per lo svolgimento degli esami con inizio in data da definirsi. Invitiamo gli studenti a consultare il sito www.uniupo.it e a controllare la posta elettronica: il prossimo aggiornamento avverrà domenica 1° marzo".