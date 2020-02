"Scuole Digitale": due progetti premiati con mille euro - LE FOTO

Mercoledì 19 febbraio il Seminario arcivescovile di Vercelli è stato animato dalla presenza di circa cento ragazzi delle scuole della provincia che hanno partecipato al “Premio Scuola Digitale”, un concorso promosso dal MIUR per promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle nuove tecnologie nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale.

All’evento hanno partecipato undici scuole della provincia - sei del primo ciclo e cinque del secondo - con progetti di diverso tipo, tutti molto belli e originali, presentati attraverso un breve video e un pitch della durata massima di tre minuti per convincere la giuria della bontà dei loro progetti.

Erano presenti team di studenti provenienti da Borgosesia, Gattinara, Cigliano, Livorno Ferraris, Santhià, Crescentino, Trino e Vercelli.

La manifestazione è stata organizzata dall’IIS Cavour, scuola individuata dal MIUR all’interno della provincia per coordinare la fase provinciale del concorso. Un grande lavoro che ha coinvolto il dirigente scolastico, prof. Paolo Massara, e il Team per l'innovazione digitale fin dal mese di ottobre.

Organizzare ogni fase dell’evento - dalla candidatura delle scuole, alla scelta dei componenti della giuria, alla predisposizione della documentazione necessaria - tenere i contatti con le scuole, sollecitarne la partecipazione, supportare i gruppi nella realizzazione del video e del pitch, organizzare il trasporto con pullman e pianificare la giornata del concorso in ogni minimo dettaglio…. Un lavoro che ha dato grande soddisfazione: vedere tanti ragazzi di scuole diverse presentare le loro idee progettuali in una sana competizione è già un gran successo!

Dopo i saluti delle autorità e del dirigente scolastico, le scuole del primo ciclo hanno presentato i loro lavori, mentre i gruppi del secondo ciclo hanno partecipato, nell’auditorium del Seminario, ai laboratori tecnologici - stampanti 3D, tinkering, ‘arte in griglia’, ‘nulla si crea e nulla si distrugge’ - organizzati da docenti e formatori esperti di didattica innovativa. Dopo un breve intervallo è toccato alle scuole del secondo ciclo presentare i progetti, mentre il primo ciclo si è recato nell’auditorium per i laboratori.

Compito difficile per la giuria scegliere per ogni sezione il progetto migliore.

Al termine della mattinata sono stati premiati con un assegno di mille euro l’ITIS di Santhià con il progetto ‘Smart Arm’ per il secondo ciclo e per il primo ciclo l’IC di Cigliano con il progetto ‘Voices for Future’.

I vincitori parteciperanno alla fase regionale del Premio prevista per la fine di Marzo.

L’accoglienza e la registrazione dei partecipanti è stata affidata agli allievi della classe quinta Turismo che hanno dimostrato competenza e professionalità, mentre i break artistici sono stati curati dagli allievi dell’IIS Cavour e del Liceo musicale Lagrangia.

Al termine a tutti i partecipanti è stato offerto un buffet in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Gattinara.