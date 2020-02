"Rottura" con Aprc: le spiegazioni di Corsaro

Non c'è stata alcuna motivazione "politica" dietro alla scelta di chiudere con Aprc.

Lo afferma il sindaco Andrea Corsaro, in apertura di Consiglio comunale, smentendo in modo netto che le decisioni assunte dall'amministrazione siano state una sorta di ripicca verso i predecessori. “Un'affermazione che riteniamo infamante e che rispediamo al mittente nella convinzione che... chi mal fa, mal pensa”.

Tornando sulla vicenda dell'insediamento (o meglio del mancato insediamento) del gruppo francese, Corsaro dice di voler intervenire scegliendo una linea di prudenza “anche perché non è del tutto escluso che la vicenda possa anche avere strascichi e contenziosi”.

Corsaro, rispolverando la delibera che assegna alla Giunta la possibilità di provvedere all'assegnazione diretta dell'area, ha ricordato che “Aprc non si è impegnata in alcun modo ad assumere il personale prospettato, circa 800 persone, ma solo a trasmettere quest'impegno all'utilizzatore finale dell'area”. In più, secondo quanto fatto notare dal primo cittadino, il contratto preliminare sarebbe stato eccessivamente sbilanciato a favore della società francese “che si è riservata di potersi svincolare dai propri impegni entro 9 mesi qualora non fosse riuscita a collocare almeno il 50% dell'area. Un atto che ha offerto ad Aprc una piena discrezionalità e che avrebbe dovuto spingere l'amministrazione a una posizione di maggior prudenza”.

Il sindaco ha poi ricordato come, fin dai primi incontri organizzati nel corso del suo terzo mandato, il Comune abbia cercato di avere i nomi delle società che si sarebbero dovute insediare nell'area industriale. Una richiesta motivata dalla necessità dell'ente pubblico di avere un'idea (anche economica...) dello stato dei fatti ma rimasta sempre inevasa, dal momento che Aprc non ha mai voluto dare indicazioni sulle società interessate a insediarsi a Vercelli. “Hanno più volte invocato la clausola di riservatezza – dice Corsaro –: affermazione che non ha senso tra due contraenti ma che, al contrario, crea un velo di fumosità e diffidenza tra le parti. Il contratto di riservatezza deve evitare che un accordo tra due parti venga divulgato a terzi, non che le parti non sappiano l'una ciò che fa l'altra”.

Si arriva così alla richiesta di proroga di Aprc, rispetto alla quale il Comune rilancia chiedendo che l'acquisto diventi vincolante. Ma Aprc rifiuta: entrambe le parti chiedono il rilascio della caparra. E la situazione, al momento, è ferma a questo punto.

Una spiegazione che, secondo l'ex sindaco Maura Forte, non basterebbe: “Ho fatto un accesso agli atti per controllare la situazione e ho visto che la richiesta di proroga era motivata dalla realizzazione di uno scolmatore chiesto da Ovest Sesia. Chi ha vissuto le trattative che hanno preceduto l'insediamento di Amazon – aggiunge Forte – sa che, in questi casi, si tratta sempre con un intermediario e che non si conoscono le ditte che verranno a insediarsi. E' però ovvio che le ditte che si vengono a insediare devo stare entro i parametri previsti per l'area industriale”.