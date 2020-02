Polioli Bioenergy: "In Consiglio affermazioni infondate e allarmistiche"

Riceviamo e pubblichiamo.

A seguito del recente Consiglio Comunale tenutosi a Vercelli e della diffusione nei giorni scorsi di notizie infondate e a tratti allarmistiche nei confronti del progetto di trattamento rifiuti organici e verde per la produzione di biometano e compost di alta qualità Enerver, Polioli Bioenergy ritiene doveroso fare chiarezza.

E’ sconvolgente constatare che nonostante gli innumerevoli tentativi di stabilire un dialogo e fornire le informazioni tecnico-scientifiche corrette e di dettaglio, si continui ad affrontare in maniera sommaria il progetto Enerver, dando numeri e dati lontani dalla realtà dei fatti. Si ricordano una prima conferenza stampa di presentazione del progetto nel mese di novembre 2019 e due incontri con la comunità in occasione dei quali è stato analizzato il progetto in ogni suo aspetto. Inoltre tecnici dell’azienda hanno messo a disposizione le proprie conoscenze e competenze per rispondere a tutte le domande del caso, ma a quanto pare la disinformazione continua a circolare.

Disinformazione che con dispiacere abbiamo visto circolare nell’ambito del Consiglio Comunale. Per questo Polioli Bioenergy apprezza la posizione del Sindaco Andrea Corsaro che ha invitato tutti a prendere posizione e a discutere del progetto Enerver nella sede competente, quale la Conferenza dei Servizi. Riteniamo sia fondamentale riportare la discussione nei luoghi opportuni poiché solo così si potrà dare valore al progetto e comprenderne le caratteristiche tecniche, basando conseguentemente le proprie considerazioni su elementi tecnici oggettivi e non su paure infondate.

Tutte le informazioni e i dati sul progetto Enerver sono disponibili sul sito www.enerver.it