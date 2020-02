Centro Nuoto, via libera (tra le polemiche) all'appalto esterno

Via libera, dopo un lungo e a tratti acceso dibattito, alla delibera che dà mandato agli uffici comunali di presisporre il bando per l'affidamento a esterni della piscina di via Baratto. Un tema particolarmente "caldo" in Consiglio comunale per lo strascico di polemiche che la realizzazione dell'impianto si è portato dietro da anni.

Ecco una sintesi delle posizioni espresse nel corso della seduta.

Massimo Simion (assessore ai Lavori pubblici): I lavori per la copertura della vasca esterna del Centro Nuoto stanno andando avanti; intanto con questo atto diamo mandato agli uffici di predisporre i documenti per affidare la gestione dell'impianto. Stiamo predisponendo il piano economico che sarà alla base dell'affidamento e nel quale è inserito anche il bar che garantirà la sostenibilità economica dell'operazione.

Andrea Conte (Voltiamo Pagina): Per votare l'atto sarebbe stato meglio avere un quadro economico dell'operazione e anche capire per quanti anni intendete dare in gestione la struttura. Senza questi elementi è un atto che viene fatto un po' alla cieca.

Michele Cressano (Pd): Questa delibera certifica che non c'è stata alcuna variazione rispetto al progetto deliberato dalla giunta Forte. Un progetto contro il quale la Lega ha basato gran parte della tutta la campagna elettorale. In quest'atto non c' alcun piano economico per capire i tempi e le modalità di affidamento dell'appalto. Poi c'è un altro aspetto fondamentale: non ci avete detto cosa intendente fare per l'altra parte del Centro Nuoto. Perché nel progetto questo della copertura della vasca esterna doveva essere il primo lotto di interventi. La durata dell'affidamento di questa va a condizionare pesantemente il recupero dell'altra struttura.

Luigi Michelini: Per APRC si è deciso di tornare indietro, per le piscine ci siamo chiesti: proseguiamo o no? L'idea di 2 piscine da 25 metri, una di fronte all'altra, non era il massimo. Non ci piaceva, ma non potevamo tornare indietro per non pagare penali previsto dal codice degli appalti (per lavori non seguito avremmo dovuto pagare a naso 400, 500mila euro). La delibera di oggi. Esternalizzare prescinde dal piano economico, ma è impensabile una gestione diretta.



Michele Cressano: Avevo chiesto di quantificare l'onere di un eventuale recesso, i giornali parlavano di un milione di euro. L'unico danno pagato è stato un milione e otto per il Museo dello sport. L'amministrazione ha deciso di esternalizzare. Chiedo che la durata della concessione non superi i dieci anni. Ritengo che il Comune debba poter decidere delle proprie strutture non all'infinito, perché magari un'altra amministrazione, più illuminata di altri, possa rimettere in discussione tutto. Ma non era la Lega che chiedeva modifiche per i portatori di handicap, ho però sentito che non si ha intenzione di intervenire sulla struttura di via Baratto. Propongo pertanto un emendamento.

Tre astenuti, cinque a favore, gli altri contro: l'emendamento non passa.



Sulla piscina, prima del voto le dichiarazioni.

Cressano: Si deve pensare al futuro. Vanno valutate le potenziali criticità. Sulla gestione, vogliamo un altro confronto perché la gestione della cosa pubblica interessa tutti, anche noi. Questa concessione non ci convince, riteniamo che il Comune non si merito la gestione di un soggetto terzo all'inifinito.



Alberto Perfumo (SiAmo Vercelli): Siamo carenti di informazioni che voi avete, in questo momento non possiamo che votare cobntro.



Paolo Campominosi (Voltiamo Pagina): E' grave la mancanza dell'autorizzazione per l'allaccio alla rete fognaria, io prima di firmare avrei voluto un parere dell'Asm. Non abbiamo i dati, sono d'accordo con Perfumo, ed era d'accordo sull'ipotesi di un affidamento di alcuni anni, per cui il mio voto è contrario.



Il voto alla delibera: favorevoli 15 contrari 10, esito approvato.