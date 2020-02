Capelli impigliati: l'ingranaggio strappa lo scalpo. Grave una 26enne

Grave incidente, nel pomeriggio di martedì a Occhieppo, per una ragazza di 26 originaria della Romania. I lunghi capelli della giovane sono rimasti impigliati in un ponte sollevatore che di fatto le ha strappato lo scalpo. Soccorsa dal 118 e ricoverata al Cto di Torino è stata sottoposta ad un delicato intervento di microchirurgia. Ora è ricoverata in coma farmacologico in prognosi riservata.

I fatti. La 26enne residente in Valle Cervo si trovava in un'officina di Occhieppo Inferiore per alcuni lavori all'auto che il suo fidanzato si accingeva a fare. Per cause in corso di accertamento da parte della Squadra mobile della Questura di Biella, all'attivazione del ponte sollevatore, i capelli della ragazza si sono imbrigliati nel meccanismo. Sono in corso le indagini da parte degli investigatori per stabilire le eventuali colpe o se si sia trattato di uno sfortunato incidente.