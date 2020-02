La proposta di Cirio: "Studenti in classe da metà settimana"

Aprire le scuole del Piemonte da lunedì al personale didattico, amministrativo e ATA per disinfettare aule e spazi comuni, valutando poi di far tornare i bambini in classe nella seconda metà della prossima settimana.

E’ questa la proposta che il Presidente della Regione Alberto Cirio – in accordo con i Prefetti e i Presidenti delle Province – intende sottoporre al Ministero della Salute e al Comitato Scientifico, a cui spetterà l'ultima risposta. Necessaria una linea comune con le altre regioni sulle misure da adottare, in particolare con la confinante Lombardia.

Il governatore questo pomeriggio si riunito in piazza Castello, con le più importanti cariche istituzionali piemontesi, tra cui i sindaci dei Comuni capoluogo, per discutere su come affrontare nei prossimi giorni l’emergenza Coronavirus e le misure da mettere in atto.