Cri, confermata l'attività dello sportello sociale

Non tutto si ferma per il Coronavirus. La Croce Rossa di Vercelli, in una breve nota, precisa che lo sportello sociale è aperto come di consueto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle ore 16. E ricorda inoltre che sabato 29 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 si terrà la distribuzione viveri nel parcheggio della Caserma Garrone.