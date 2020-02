Coronavirus, rinviati gli eventi del fine settimana

In attesa di nuove disposizioni relative all'evolversi dell'attuale emergenza sanitaria legata al Coronavirus, vengono rinviate a data da destinarsi le grandi manifestazioni in programma nel fine settimana a Vercelli.

Viene dunque rinviata la seconda prova del Campionato Italiano di Ginnastica Estetica prevista a Vercelli per domenica 1 marzo e che avrebbe dovuto portare in città 30 squadre e 160 giovani atlete ospiti dell'appuntamento organizzato dalla Società Ginnastica Pro Vercelli 1892: "Appena sarà possibile, verrà comunicata una nuova data per lo svolgimento della manifestazione", precisa il presidente della società, Simone Boglietti Zaccone in una nota stampa.

Rinviati anche gli eventi - programmati sempre per il 1° marzo -, organizzati dal Comune di Vercelli e dall'Arcidiocesi a chiusura delle celebrazioni per gli 800 anni della fondazione di Sant'Andrea: la celebrazione eucaristica e il convegno in programma al Salone Dugentesco alle ore 21 dal titolo "La cattedrale di Gloucester, Guala Bicchieri e l'incoronazione del re d'Inghilterra" di Celia Thompson, sono annullati e rimandati a data da destinarsi.

Sarà chiusa, sabato, anche la mostra “Biciulan e Bèli Majin dal Dopoguerra a oggi” che l'associaziome "Amici del Cecco" ha organizzato all'Ascom, così come era stato annullato, a titolo cautelativo, il concerto di Pavel Berman in programma sabato 29 al Teatro Civico di Vercelli per la stagione della Camerata Ducale.

Fin da domenica, scorsa, inoltre, era già stata comunicata la sospensione della Fiera in Campo di Anga e il rinvio della manifestazione a data da destinare.