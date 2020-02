Diretta Facebook per le celebrazioni diocesane del Mercoledì delle Ceneri

Possono essere seguite via Facebook le celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri, previste per oggi, mercoledì 26 febbraio. Lo rende noto il sito diocesano precisando che alle 17.30 l’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo sarà al Santuario diocesano della Madonna degli Infermi per pregare personalmente il rosario e rinnovare alla Beata Vergine la supplice fiduciosa richiesta di preservare la Diocesi dai pericoli che travagliano territori a noi vicini. Alle 20.45 l’Arcivescovo celebrerà privatamente la messa in Cattedrale, invocando dinanzi allo storico Crocifisso dell’anno mille la grazia di una Quaresima di autentica conversione e rigenerazione spirituale per tutto il popolo di Dio affidato alle sue cure.

In ambedue le predette occasioni arcivescovo sarà solo, coadiuvato dai soli parroci territoriali, ottemperando così al divieto di celebrazioni religiose pubbliche deciso dalle autorità civili fino a sabato 29 febbraio 2020 in tutto il Piemonte e fatto proprio dalle Diocesi piemontesi.

Sia la preghiera delle 17.30 sia la messa delle 20.45, celebrate a porte chiuse, verranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Arcidiocesi di Vercelli. Molti potranno in tal modo unirsi spiritualmente e prendere parte dalle loro case alla liturgia celebrata, riscoprendo così il valore della famiglia “chiesa domestica”.