Coronavirus, vercellese in ospedale a Biella: test negativo

Dopo qualche ora di preoccupazione è arrivato l'esito, per fortuna negativo, per il quarto caso sospetto di Coronavirus che ha interessato un vercellese.

L'uomo, un 30enne, era stato portato all'ospedale di Biella perché accusava sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19 ed era stato in contatto con la zona di Codogno, dove si è sviluppato il focolaio lombardo.

Già nella serata di martedì si sono avuti gli esiti del test che ha escluso il possibile contagio facendo dunque rientrare il pre-allarme.

Intanto una decina di persone, residenti in zone legate al focolaio e che per vari motivi si trovavano nel vercellese, sono state messe in "quarantena" attraverso ordinanze dei sindaci. Nessuno presenta problemi di salute: si tratta di misure precauzionali.