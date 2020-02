Coronavirus, sospeso l'accesso diretto alla Guardia medica

Guardia medica, cambiano le regole: fino a nuovo ordine solo visite a domicilio dopo attenta consultazione telefonica. E' sospeso, dunque, l'accesso diretto dei pazienti.

Lo rende noto l'Asl in una nota diffusa nel pomeriggio di mercoledì.

"In relazione alla particolare situazione vissuta in questi giorni per l’emergenza coronavirus - si legge nel comunicato dell'azienda sanitaria - informiamo i cittadini che l’attività della guardia medica dell'Asl di Vercelli (continuità assistenziale) verrà garantita solo a domicilio per quelle visite necessarie valutate dopo il contatto telefonico".

Il medico presente sarà sempre raggiungibile telefonicamente per la durata del turno di servizio.

"Viene, dunque, sospeso per il momento l’accesso diretto degli utenti. Presso le sedi della guardia medica verranno garantite solo le prescrizione farmaceutiche urgenti dalle 20 alle 21 nei turni serali, mentre nei prefestivi e festivi dalle 8 alle 10 e dalle 14 alle 16".