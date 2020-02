Violenza contro le donne: prevenire è meglio

Il Soroptimist Club di Valsesia, dopo aver realizzato all’interno della Caserma dei Carabinieri di Borgosesia, la “stanza protetta” - che viene utilizzata per ascoltare le donne vittime di violenza, ma anche per ospitare i bambini di persone che vengono in caserma per qualche necessità -, aver organizzato un incontro per gli studenti delle scuole superiori valsesiane, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, lunedì 25 novembre, al teatro Pro Lloco di Borgosesia, per assistere all’inaugurazione ufficiale della “poltroncina rossa”, ideata per ricordare simbolicamente le donne vittime di violenza e per dare la forza e il coraggio alle donne che stanno subendo violenza di denunciarlo alle autorità preposte, e offerto ai ragazzi la possibilità di partecipare ad un dialogo interattivo con i rappresentanti istituzionali, condotto da Adelia Negri, psicologa e psicoterapeuta, socia del Soroptimist Valsesia, che di volta in volta ha invitato sul palco tutte le persone che hanno un ruolo attivo nella prevenzione della violenza di genere , si è posta un nuovo, ambizioso, obiettivo: diffondere sul territorio le conoscenze per prevenire la violenza.

Giovedì 5 marzo alle ore 20.30 al Salone Sterna, sarà presentato un corso gratuito, rivolto alle donne, per riconoscere e prevenire l’esplodere della violenza maschile, organizzato dal Soroptimist Valsesia in collaborazione con il Comune di Quarona. “Non ci cascare! Impara a smascherare il pericolo travestito da agnello”: è nato da un’idea semplice e geniale di Jacopo Barillari, mediatore culturale, che si sta perfezionando in psicologia, il quale, vivendo a Milano e frequentando il mondo delle palestre, dove si è occupato di corsi di autodifesa per le donne, ha pensato che piuttosto che intervenire aiutando le donne che avevano subito violenza, fosse meglio aiutarle a capire prima cosa sta succedendo, senza arrivare ad essere vittime della violenza maschile. Il progetto è stato sviluppato con Annarita Masieri, laureata in Psicologia Clinica, responsabile dei servizi socio-assistenziali del Comune di Quarona e si articolerà in sei incontri.

La vera novità di questo corso è proprio quella di parlare di prevenzione della violenza, fornendo alle donne gli strumenti per analizzare la situazione, identificando il prima possibile i segnali di pericolo che precedono la violenza, i quali, se correttamente interpretati, consentono alla donna di sottrarsi. Barillari ricorda che gli episodi di violenza si verificano con più alta frequenza all’interno dell’ambiente domestico e sono commessi per lo più da italiani: “I danni fisici e psicologici subiti dalla donna ricadono poi sull’intera società, quindi è importante dare alle donne gli strumenti per riconoscere un partner potenzialmente abusante, fornendo indicazioni concrete su come rivolgere il problema, e soprattutto rafforzare l’autostima e il sé della persona”.

Rosanna Salvoldi, presidente Soroptimist Club di Valsesia, ha sottolineato che questo è un progetto globale per la Valsesia: “Il corso era già stato organizzato con ottimo successo a Varallo, da Enrica Poletti, assessore ai Servizi Socio Assistenziali, Sanità e Personale, quindi come Soroptimist abbiamo pensato di estenderlo a tutto il territorio valsesiano: inizieremo con Quarona, poi verrà ripetuto a Grignasco e in estate in alta valle, approfittando della presenza estiva di villeggianti”.

Alla presentazione del corso interverranno Ilaria Perincioli, vice sindaco e Aasessore ai Servizi Sociali del Comune di Quarona, Rosanna Salvoldi, presidente Soroptimist Club di Valsesia, Francesco Nunziata, Assessore ai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Montani; Renata Antonini, responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Montani, Lucetta Patriarca, avvocato, esperta in materia, socia del Soroptimist. Jacopo Barillari e Annarita Masieri spiegheranno i contenuti e lo svolgimento del corso.