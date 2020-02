Vigili del fuoco, giornata di interventi a raffica

Giornata di inteso lavoro, quella di mercoledì 26 febbraio, per i Vigili del Fuoco di Varallo. Poco dopo le 9, un principio d'incendio ha interessato un camino a Quarona.

Intorno alle 13, a Valduggia, il vento ha divelto alcune lastre di copoertura di un terrazzo. I Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona, eliminando le parti ancora pericolanti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Valduggia.

Poco prima delle 16 la squadra, insieme al soccorso sanitario, ha operato per un'apertura porta con soccorso a persona a Varallo, in frazione Roccapietra. L'uomo chiuso in casa, non rispondeva ai richiami dei parenti. I soccoritori, entrati in garage, sono riusciti ad attirare l'attenzione deIl'uomo, che fortunatamente era in buone condizioni di salute e non aveva udito i richiami.

Nel tardo pomeriggio sempre i Vigili del Fuoco di Varallo sono intervenuti a Quarona, in via Amendola, per una fuga di gas, fermando la perdita di metano e mettendo in sicurezza la zona.