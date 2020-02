Miti e leggende del casinò, quanto è difficile contare le carte nella vita reale?

Contrariamente alle credenze popolari, i sistemi di conteggio delle carte al gioco del blackjack sono facili da imparare e non richiedono avere una comprensione complessa della matematica. Per tutti i profani della materia, il conteggio delle carte ha rappresentato da sempre una questione riservata esclusivamente ai geni della matematica, tuttalpiù qualcosa che aveva a che fare con alcune famose pellicole di Hollywood. A unire queste due correnti di pensiero è stato nel 2008 il regista Robert Luketic che nel suo film, “21”, ha parlato delle vicende realmente accadute ad un gruppo di studenti della celebre università americana del Massachusetts Institute of Technology (MIT) che, negli anni ottanta, riuscì nella non facile impresa di sbancare diverse sale da gioco negli Stati Uniti sfruttando l’intelligenza e, appunto, il conteggio delle carte.

La pellicola di Luketic, che tra i protagonisti vede anche il Premio Oscar Kevin Spacey, ci parla di un mondo pieno di intrighi, violenza e denaro facile. Ma la verità è ben diversa. A differenza di quanto abbiamo visto nei film, contare le carte è molto difficile e anche malvisto nella maggior parte dei casinò. Ma seguendo alcuni piccoli accorgimenti, il conteggio delle carte nel blackjack potrebbe diventare un ottimo strumento per battere il banco. Occorre solo essere in grado di prestare molta attenzione e tenere il conto, senza commettere errori. In questo senso, avere padronanza del conteggio delle carte equivale ad essere davvero bravo nel blackjack.

contare le carte non è gradito nella maggior parte dei casinò del mondo





Ma allora come funziona effettivamente il conteggio delle carte?

Per riuscire in questa impresa non è necessario essere dei geni della matematica o dei super cervelloni del MIT . Il sistema del conteggio delle carte, in realtà, si basa su un semplice ragionamento. La premessa di base è tenere d’occhio e ricordarsi quali carte sono state distribuite dal mazzo, in modo da poter avere una idea della previsione delle altre carte che verranno distribuite sul tavolo verde nelle mani successive.

Non occorre risolvere equazioni complesse o fare calcoli astronomici. Ogni qual volta che viene distribuita una carta, bisogna semplicemente prestare attenzione alla carta stessa ed aggiungere (o sottrarre) correttamente un numero alla somma parziale del nostro conteggio.

Il totale parziale fa riferimento al numero complessivo delle carte contate. Questo numero sarà il nostro punto di riferimento per capire e cercare di prevedere quale sarà la prossima carta che verrà estratta dal mazzo.

Nella fattispecie, il conteggio delle carte segue questo ordine di ragionamento: si assegna un indice positivo, +1, a ogni carta distribuita sul tavolo verde che abbia un valore compreso tra Due e Sei; si assegna un indice neutro, uno 0, alle carte Sette, Otto e Nove mentre viene assegnato un indice negativo, -1, alle carte Dieci, al J, alla Q, al K e all’Asso. A questo punto basta “contare” tutte le carte sul tavolo, comprese quelle che si hanno in mano. Ad esempio, il dealer distribuisce un K (a cui assegneremo un -1), un Due (+1), un Sette (0), una Q (-1) e un J (-1). Per queste cinque carte, il conteggio parziale corrente sarà -2.

Dunque, se l’indice del nostro parziale aumenta nella scala dei valori positivi, allora vorrà dire che sono state distribuite, per la maggior parte, carte relativamente più basse sul tavolo. In questo modo aumenteranno le probabilità che dal mazzo verrà scoperta una carta con indice negativo, ovvero un Dieci, un J, una Q, un K oppure un Asso.

Facciamo un ulteriore esempio. Le carte che ci sono state distribuite dal dealer sono un Dieci e un Sei. Seguendo la normale strategia del gioco del blackjack, con un Sedici non andremo a chiedere una ulteriore carta. Ma il nostro parziale nel conteggio delle carte è risultato essere molto negativo ed ecco che quindi potremo ragionevolmente chiedere una ulteriore carta, aspettandoci una carta con indice positivo, ovvero una carta con un valore compreso tra Due e Sei.

A differenza dei tantissimi film che hanno ritratto, sotto diversi punti di vista, la tecnica del conteggio delle carte (oltre a “21”, tra le altre più famose pellicole ricordiamo anche Rain Man - L’uomo della pioggia con Tom Cruise e Dustin Hoffman, The Gambler e The Hangover - Una notte da leoni), questa più che essere pericolosa, risulta essere assai banale e non sempre efficace.

Nei casinò di Las Vegas, contare la carte non è contro la legge (al massimo, non è ben visto e quindi chi conta le carte può risultare sgradito in alcuni ambienti) e non implica l’ingresso in qualche malandato club della città del peccato. In realtà, essere bravi a contare le carte, il più delle volte corrisponde ad essere anche molto bravi nel gioco del blackjack.

È bene ricordare che, come già detto, il conteggio delle carte non sempre risulta essere efficace. Tuttavia può esserci d’aiuto a prevedere quale sarà la prossima carta che il mazziere estrarrà, senza alcuna garanzia che la stessa previsione risulti essere realmente efficace. Insomma, il conteggio delle carte e tutte le storie che sono nate intorno a questa narrazione, si avvicinano di più a miti che a fatti realmente accaduti, anche perché è stato dimostrato che il guadagno di un bravo contatore di carte si aggira intorno alle poche decine di euro per ogni ora di gioco. Come abbiamo visto, quasi tutti possono imparare a contare le carte. Ovviamente, non sempre si vincerà e anche quando capiterà di vincere utilizzando questo sistema, si porteranno a casa solo importi troppo marginali rapportati al tempo che si trascorrerà concretamente al tavolo verde.