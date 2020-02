L'allarme di Ascom Vercelli: "Coronavirus, turismo in ginocchio; nella ristorazione il calo è del 40%"

Grido d'allarme di Ascom Confcommercio Vercelli per le pesanti ripercussioni cui vanno incontro diversi settori dell'economia locale a causa del protrarsi dell'emergenza legata al Coronavirus.

“Stiamo tutti rispettando le indicazioni dell’ordinanza del ministero della Salute e della circolare esplicativa della Regione Piemonte agendo con responsabilità in un clima di totale collaborazione con le Istituzioni”, spiega il presidente Antonio Bisceglia.

“Le classiche abitudini di acquisto di tutti i giorni – aggiunge Angelo Santarella, cice presidente dell’Associazione – non hanno motivo per essere cambiate: continuate a rivolgervi ai negozi sotto casa, ad andare al mercato, a pranzo o a cena nel vostro ristorante preferito”.

Certo è che alcuni settori del terziario stanno iniziando a fare i conti con le prime ripercussioni.

IL TURISMO. E' il settore più danneggiato dove si registrano decrementi del fatturato fino all’80% per alberghi e attività extralberghiere, con comparti come il catering aziendale e di eventi che vedono totalmente azzerato il lavoro. Sulla stessa linea tutto ciò che è pubblico spettacolo, con annesso tutto quanto ruota attorno ad esso.

LA RISTORAZIONE E IL COMMERCIO NON ALIMENTARE. I cali di fatturato si attestano tra il 40% e il 50% in meno, e anche i bar segnalano un -30%. Unico settore in controtendenza con un leggero +10%/20% è il commercio di alimentari nei piccoli negozi. Preoccupanti sono le ricadute dettate dal momento di incertezza che sta provocando l’annullamento di importanti eventi commerciali e fieristici in tutto il Nord Italia, e che verranno a far mancare quindi il loro apporto in termini di indotto a tutto il comparto dell’accoglienza e non solo. Jose Saggia per i ristoratori di Fipe-Ascom e Alfonso Buonocore per le pizzerie di Fipe-Ascom sono concordi nel lanciare un messaggio di rassicurazione: "Le attività ricettive della nostra provincia sono sicure, super controllate da un punto di vista igienico sanitario, applicano rigorosamente la corretta prassi igienica, non c'è motivo di non entrare in un ristorante, pizzeria o albergo che sia", dicono.

LE RICHIESTE DI SOSTEGNO. Bisceglia e Santarella commentano: "L’Associazione, sin dalle prima avvisaglie, è in costante contatto con le strutture di Confcommercio a livello regionale e nazionale. Il presidente Cirio ha accolto le richieste di Confcommercio Piemonte stanziando un milione di euro a sostegno delle imprese piemontesi. Ora, è importante che il Governo accolga le richieste della Confederazione riguardo al riconoscimento a livello nazionale dello stato di crisi”. Le linee di intervento che saranno proposte al tavolo di confronto con il ministro Patuanelli riguardano: la proroga delle scadenze fiscali e contributive; la moratoria dei mutui e l’attivazione del fondo centrale di garanzia; l’utilizzazione degli strumenti di cassa integrazione e del fondo di integrazione salariale anche in favore dei dipendenti di micro e piccole imprese; un sistema di indennità per i lavoratori autonomi. Federmoda ha inoltre proposto una vera e propria “Quarantena commerciale” per le imprese del settore abbigliamento e calzature, con il differimento delle scadenze dei fornitori.