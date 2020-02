Coronavirus, in Piemonte bar aperti anche di sera

Coronavirus: non solo timori per la salute, ma anche rilevanti conseguenze economiche accompagnano la diffusione del Covid-19. Nel corso della giornata, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto al presidente del Consiglio di attivare da subito misure straordinarie per le attività commerciali e gli alberghi e per tutta l’economia piemontese.

Cirio ha poi spiegato che, a differenza della Lombardia, si è deciso di non chiudere i bar dalle 18 di sera alle 6 del mattino e i negozi in quanto l’ha ritenuta una misura esagerata rispetto alla situazione del Piemonte.

Oltre al rischio di psicosi, la decisione avrebbe causato anche un ulteriore danno economico. Comunque l'ordinanza si può ampliare e ridurre a seconda delle esigenze.