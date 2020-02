La Sicula Leonzio di Vito Grieco vola verso la salvezza

Il girone C della serie C, si sa, è una sorta di appendice della serie B. Le squadre, insomma, non hanno badate a spese per rinforzarsi. Non tutte, però.

Sette sconfitte, tre pareggi e una vittoria. All'undicesima giornata la Sicula Leozio decide di cambiare allenatore, ed esonera quindi l'ex allenatore della Pro Vercelli Vito Grieco.

Le cose però non cambiano con il nuovo allenatore Bucaro: cinque sconfitte, una vittoria, tre pari e la squadra, in fondo alla classica, viene riaffidata – dalla prima giornata del girone di ritorno - di nuovo a Vito Grieco.

La situazione è delicata, basta guardare la pagina facebook: i tifosi sono rassegnati alla retrocessione.

E il “Grieco due” non inizia nel migliore dei modi.

Bari-Sicula Leonzio 1 a 0.

Sicula Leonzio-Teramo 0 a 1.

Paganese-Sicula Leonzio 0 a 0, arriva il primo punto ma la situazione è sempre drammatica.

Sicula Leonzio-Catanzaro 1 a 2.

Tre sconfitte e un pari, insomma. Ma ecco che improvvisamente la squadra risale.

Ternana-Sicula Leonzio 0 a 0.

Sicula Leonzio-Potrenza 4 a 1.

Bisceglie-Sicula Leonzio 0 a 1.

Monopoli-Sicula Leonzio 0 a 1.

Insomma, 10 punti in 4 partite e classifica meno nera: zona playout, con la zona salvezza lontana 11 punti.

A Lentini, in ogni caso, adesso c'è ottimismo. E grande fiducia nel lavoro di Vito Grieco.

“L'obiettivo è migliorare sempre la posizione, e se andremo ai playout ci giocheremo la salvezza. Ma potremmo anche essere così bravi da evitarli. Vorrei però ricordare che fino a due turni fa eravamo retrocessi” ha dichiarato il tecnico alla fine dell'ultima gara.

Domani la Sicula Leonzio affronta proprio la Casertana, la squadra che ha 11 punti in più. Potrebbero diventare 8...