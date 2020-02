Novara: investito da una moto, muore un bimbo di 7 anni

E' morto pochi minuti dopo il ricovero all'ospedale di Novara il bambino di sette anni investito lunedì sera in corso Trieste, strada di grande traffico che collega la periferia nord di Novara con il centro città. Ancora in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, il bimbo stava pedalando in sella alla sua bicicletta, accanto al papà, quando è stato travolto da una motocicletta. Non è chiaro se il conducente si sia fermato o no dopo l'urto. La polizia stradale lo avrebbe comunque identificato e già sottoposto ai test per verificare se fosse sotto l'effetto di alcool o droga. Rischia una accusa di omicidio stradale