Un giorno di lavoro per domare il rogo tra Vercellese e Biellese

Dopo un giorno di lavoro, svolto anche con l'utilizzo dei mezzi aerei, è stato estinto l'incendio che si era sviluppato nella giornata di domenica sui monti di Postua. Sul posto hanno collaborato personale dei vigili del fuoco di Vercelli e del distacca, a cavallo tra vercellese e biellese.

Nelle operazioni di spegnimento del rogo è stato coinvolto il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Ponzone, con il personale Anti Incendio Boschivo della Regione Piemonte.

Per tutta la durata delle operazioni sono stati utilizzati dei mezzi aerei che hanno permesso di mettere sotto controllo le fiamme. Martedì il personale resta al lavoro per le operazioni di bonifica e vigilanza dell'area interessata dal rogo, molto secca a causa del lungo periodo di siccità in corso.