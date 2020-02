Auto finisce fuori strada e abbatte un palo della luce

Incidente, nel pomeriggio di martedì, a Isolella, lungo la Sp 299 della Valsesia. Per cause in via di definizione, una vettura, uscendo di strada, ha terminato la propria corsa contro un palo della luce, abbattendolo parzialmente.

Per la messa in sicurezza dell'area è stato necessario far intervenire, insieme ai tecnici dell'Enel, anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo, scesa con due mezzi.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'auto coinvolta e il palo pericolante. Le operazioni sono tuttora in corso: sul posto Carabinieri di Borgosesia e il personale del pronto intervento Enel.