Argine della Sesia: incendio distrugge due roulotte - FOTO

Ancora un rogo nella zona dell'argine destro del fiume Sesia: ad andare a fuoco, nella mattina di martedì, sono state due roulotte utilizzate come abitazione. L'incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, ha richiesto l'intervento di tre mezzi dei Vigili del Fuoco che, intorno alle 12, hanno celermente attivato tutte le procedure per il contenimento delle fiamme.

L'intervento, che si è concluso alle 13,10, non conta nessun ferito.

Sul posto oltre al personale dei Vigili del Fuoco, anche una pattuglia dei Carabinieri: la zona, non è nuova a incendi di immondizia, masserizie varie e anche di mezzi utilizzati come ricoveri di fortuna.