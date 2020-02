Cantieri di lavoro: 14 posti per over 58 anni

Sono 4 i cantieri di lavoro per "Over 58" che la Città di Vercelli si è vista finanziare: per 14 persone disoccupate si apre dunque la possibilità di essere impiegati per 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative) in quattro differenti progetti.

“Lavori di manutenzione in edifici e strutture dell’ente e sulla rete viaria cittadina” attivato al Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche, prevede l'impiego di 4 persone che si occuperanno di manutenzione, lavori di verniciatura di ringhiere e cancellate, tinteggiature interne, interventi di riparazione in genere, movimentazione di materiali e assistenze in aiuto alle maestranze comunali specializzate e manutenzione della rete viaria con particolare attenzione a segnaletica verticale, pulizia caditoie di scolo, piccole riparazioni di panchine e arredo urbano in genere, assistenze e manovalanza in aiuto a maestranze comunali specializzate.

“Per un migliore decoro urbano” del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale prevede l'impiego di 3 disoccupati che verranno impiegati nella rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio del Comune di Vercelli, pulizia delle panchine cittadine, rimozione delle erbacce e piccoli rami presenti sui viali e marciapiedi.

“Caronte” del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni impiegherà 4 disoccupati in attività di rapporto diretto con il cittadino, sportelli di informazione e comunicazione alla cittadinanza; sportelli dei servizi culturali/istruzione/sport e presenza e assistenza presso gli impianti e strutture sportive e durante l’organizzazione di eventi.

“Diamoci una mano” del Settore Politiche Sociali impiegherà 3 disoccupati, in possesso della patente di guida di categoria B, in attività di natura agricola al Centro diurno Cascina Bargè dove i ragazzi disabili si occupano della coltivazione di ortaggi e dell’accudimento di animali. Il cantierista affiancherà gli educatori e gli utenti disabili nello svolgimento di attività di orticoltura, vivaismo, cura degli animali e pulizia lettiere e ricoveri, manutenzione delle aree verdi: taglio erba, potatura arbusti, pulizia delle aree interne ed esterne della struttura, collaborazione nella realizzazione di spazi espositivi e fiere e accompagnamento ragazzi disabili alle attività realizzate sul territorio.

Le domanda di partecipazione al bando vanno presentate entro le 12 di mercoledì 11 marzo 2020 da persone che abbiano compiuto 58 anni e non abbiano maturato i requisiti pensionistici; siano residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; siano essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i, non essere percettori di ammortizzatori sociali; non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.

Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri oggetto del bando, i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il reddito di inclusione (REI) o Reddito di cittadinanza;

Allegata alla domanda deve essere prodotto l’estratto conto contributivo Inps per documentare l’anzianità previdenziale in possesso; la copia del documento di identità (tranne che nel caso di invio della domanda firmata digitalmente o da indirizzo di posta elettronica certificata personale - pec).

E’possibile presentare la propria candidatura anche per due, tre o tutti i progetti.

I candidati saranno sottoposti a prova di idoneità in relazione alle attività relative al/ai Cantiere/i scelto/i.

Tutte le modalità di presentazione della domanda, delle documentazioni obbligatorie da allegare, lo schema di domanda da utilizzare ed i criteri di determinazione delle graduatorie sono contenuti nel bando di cantiere “Over 58” consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it. nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di Concorso - cartella “CANTIERI OVER 58”.

Per qualsiasi chiarimento e per il ritiro di copia del bando e del modulo della domanda gli interessati potranno rivolgersi a: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vercelli, sito al piano terra del Palazzo Comunale in Piazza Municipio 5, dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30.