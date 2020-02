Bozino, lavori al via: l'annuncio del vicesindaco Simion

Inizieranno nelle prossime settimane i lavori di riqualificazione e dell’adeguamento normativo dell’impianto di riscaldamento del Campo Bozino.

Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion, dando seguito agli impegni che erano stati presi nei mesi scorsi con la società dei Diavoletti, che ha in affidamento l'impianto.

"Abbiamo ereditato”una convenzione – spiega Simion - sottoscritta dalla precedente amministrazione, poco prima delle elezioni, che affida all’Associazione Sportiva Diavoletti Calcio la gestione dell’impianto sportivo. Purtroppo il Bozino era dotato di un vecchio impianto termico ormai fuori uso. È stato necessario predisporre un nuovo progetto e cercare le fonti di finanziamento per i lavori. In particolare il generatore di calore, il bollitore, le pompe di circolazione e le tubazioni di distribuzione erano assolutamente inutilizzabili anche a seguito dei numerosi atti vandalici compiuti durante il lungo periodo di abbandono della struttura".

L’ingegner Frigato di Vercelli ha elaborato il progetto da porre a base di gara: il quadro economico prevede una spesa complessiva di 65mila euro circa Iva compresa per la realizzazione del impianto di riscaldamento e gas, dell’impianto elettrico e produzione di acqua calda, delle opere edili.

"Per L’affidamento dei lavori - spiega ancora Simion - si farà ricorso alla piattaforma del Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, attraverso la richiesta di un offerta economica col criterio del prezzo più basso. I lavori sono finanziati con i risparmi del finanziamento “Sport Missione Comune” e in parte con risorse proprie del Bilancio comunale. Solo grazie al dialogo con i Diavoletti e all'impegno costante abbiamo realizzato con i fatti quanto necessario per riportare il Campo Bozino agli antichi fasti, restituendogli un ruolo centrale nel calcio vercellese", conclude il vicesindaco.