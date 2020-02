Addio a Virgilio Piazza, storico orologiaio di via Gioberti

A 96 anni è morto Virgilio Piazza, storico orologiaio di via Gioberti. Per decenni è stato un volto molto conosciuto nel mondo del commercio cittadino, soprattutto in un settore così settoriale com'è quello legato agli orologi.

Il decesso è avvenuto all'ospedale Sant'Andrea: Piazza lascia la moglie Edmea, la figlia Alina e il nipote Alessandro.

L'ultimo saluto allo storico orologiaio verrà dato giovedì 27 febbraio alle 11,30, con la benedizione del feretro all'esterno della chiesa del cimitero di Billiemme, così come previsto dalle norme a tutela emesse per prevenire la diffusione del Coronavirus.