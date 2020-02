Coronavirus, si ferma anche il Mercu Scürot

Dopo la Colossale Fagiuolata di Santhià, anche il Mercu Scürot di Borgosesia si ferma per l'emergenza Coronavirus.

La storica manifestazione del mercoledì delle ceneri viene rinviata al 4 marzo. L'ufficialità di una decisione che appariva obbligata, dopo 'ordinanza emessa domenica da Regione e Ministero - è arrivata nel pomeriggio di lunedì.

«In ottemperanza alle chiare indicazioni diffuse dalla Regione Piemonte nel pomeriggio di domenica 23 febbraio in merito alla sospensione di tutte le manifestazioni, eventi e iniziative di qualsiasi natura in luogo pubblico e privato, chiuso o aperto al pubblico, sia di natura culturale che ludica, sportiva o religiosa, nella convinzione che sia dovere di tutti fare il possibile per arginare la situazione che si è creata in alcune zone del Paese a causa del rischio di diffusione del Coronavirus, il Comitato Carnevale di Borgosesia, con il totale supporto del sindaco Paolo Tiramani, ha deciso di rinviare la tradizionale manifestazione del mercoledì delle ceneri, il Mercu Scürot», si legge nella nota firmata dal sindaco Paolo Tiramani e dal presidente del Comitato, Marco Canuto.

Una sospensione che però non vuol dire annullamento di un appuntamento che per Borgosesia è considerato irrinunciabile: «Rimandiamo di una settimana – aggiunge Canuto –, al 4 marzo, e nel frattempo aspettiamo di conoscere eventuali ulteriori comunicazioni istituzionali: confermeremo l’evento entro domenica sera, alla scadenza dell’ordinanza regionale. Siamo certi che nonostante questo incidente di percorso la nostra tradizione ritornerà più forte che mai. Ci scusiamo per il disguido che purtroppo non dipende né dalla nostra volontà né da quella delle autorità locali».

Alle parole di Canuto fa eco Tiramani,: «Come è giusto che sia, ci atteniamo alle indicazioni regionali – spiega – ma siamo al fianco del Comitato Carnevale e diamo il massimo supporto per individuare ogni spiraglio renda possibile lo svolgersi della manifestazione. In momenti come questo è fondamentale che prevalga il buonsenso: le tradizioni sono importanti per tutti, ma allo stesso modo è fondamentale salvaguardare la salute pubblica. Dunque chiedo ai borgosesiani collaborazione e pazienza: non saremo privati della nostra festa, dovremo solo pazientare per poterla vivere con il giusto spirito di leggerezza e goliardia».