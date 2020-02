Coronavirus, il numero da chiamare per le informazioni

Attenzione: la Regione ha istituito un numero verde per chi vuole chiedere informazioni sul Coronavirus: è il numero 800 894545.

Il 112 è riservato alla gestione delle chiamate di emergenza: quindi è bene non intasarlo inutilmente, ma contattare gli operatori solo in reale situazione di necessità. Anche perché dal 112 transitano tutte le situazioni di pericolo - legato non solo alla salute, ma anche alla segnalazione di crimini in atto o di incidenti o di altre emergenze.

Nella mattinata di lunedì, a causa delle ripetute chiamate informative, la Regione ha registrato centralini intasati e ritardi nei soccorsi: da qui l'appello a utilizzare il numero 800 894545 per la richiesta di informazioni.