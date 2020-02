Borsa merci, martedì contrattazioni sospese

Martedì 25 febbraio, la tradizionale giornata di contrattazioni della Borsa merci di Vercelli non si terrà: è stata sospesa in via precauzionale in base alle disposizioni contenute nell'ordinanza urgente n. 1 del Ministero della Salute in accordo con la Regione Piemonte emanata ieri, 23 febbraio.

Il provvedimento ha l'obiettivo di ridurre le possibilità di contagio del virus COVID-2019, comunemente conosciuto come coronavirus, e impone all'articolo 1, la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa”. Ogni mancato rispetto di questa disposizione “è punito secondo le previsioni contenute del Codice penale”.

L'ordinanza, che contiene una serie di altre disposizioni, ha validità fino al 29 febbraio e potrebbe venire aggiornata in base all'evolversi della situazione sul territorio regionale e nel resto d'Italia. La Camera di Commercio di Biella e Vercelli adotta e adotterà tutte le precauzioni previste dal caso sulla base dei provvedimenti sanitari ufficiali.