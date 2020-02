Anci: Locarni alla guida della Consulta Cultura, Sport e Pari Opportunità

Il presidente del Consiglio comunale di Vercelli, Giancarlo Locarni, guiderà la Consulta Cultura Sport e Pari Opportunità di ANCI Piemonte. La nomina è avvenuta all’unanimità nella sede dell’associazione a Torino.

“Come prima azione – annuncia Locarni, ringraziando i componenti della Consulta – sosterremo la candidatura di Verbania, unica città piemontese in lizza, a capitale italiana della cultura. Crediamo che su obiettivi come questo si debba fare sinergia su ampia scala, per portare a casa il risultato”. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai giovani: “Lavoreremo per rafforzare il binomio cultura-sport e stiamo valutando una collaborazione con gli uffici scolastici territoriali (ex provveditorati) che porti alla realizzazione di eventi formativi che prevedano percorsi inclusivi in grado di richiamare l’interesse dei giovani e di favorirne la partecipazione alla vita delle nostre comunità”, conclude Locarni.