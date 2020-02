L'auto in fiamme rischia di danneggiare una casa

Intervento dei Vigili del Fuoco, nel primo pomeriggio di lunedì, a Formigliana, dove era stato segnalato un incendio a un'abitazione.

All'arrivo, la squadra del Comando provinciale di Vercelli ha constatato che il rogo che era in corso in via Veneto, era partito da un'autovettura parcheggiata in un box a piano terra posto in un giardino. Le fiamme hanno causato danni marginali allo stabile adiacente e a un locale adibito a deposito di varie masserizie.