Incidente a Lozzolo, gravissimo il papà del sindaco

E' ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara, dove lotta per la vita, Paolo Sella, il papà del sindaco di Lozzolo, Roberto. E tutto il piccolo centro vercellese sta condividendo, in queste ore, l'angoscia della famiglia, ovviamente molto nota in paese.

L'uomo, 71 anni è rimasto vittima, nella giornata di lunedì, di un drammatico incidente mentre era impegnato in un lavoro sulle colline alle spalle del paese: travolto e schiacciato da un albero, ha riportato gravissime conseguenze.

A dare l'allarme un'altra persona, presente in zona, che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sella, soccorso e portato in ospedale in codice rosso, si trova ricoverato in rianimazione, in condizioni gravissime.