Coronavirus: si fermano carnevali, derby, Fiera in Campo

Il Piemonte - e di conseguenza anche il vercellese - ferma tutte le attività e le manifestazioni: rinviati, dunque, tutti gli ultimi festeggiamenti del carnevale - a partire dalla Colossale Fagiuolata di Santhià in programma oggi, lunedì 24 febbraio - e la Fiera in Campo, che doveva aprirsi venerdì al Centro Vercelli Fiere di Caresanablot.

Già fermati gli incontri di Hockey, è stato rinviato a data da destinarsi anche il derby Pro Vercelli-Novara, che si doveva giocare lunedì sera allo stadio Silvio Piola di Vercelli.

Rinviati anche molti eventi culturali previsti in città per questi giorni: lunedì salta l'incontro promosso dall'Anpi con il collettivo Wu Ming; giovedì viene posticipato l'incontro di Immagini dal Mappamondo dedicato a "Vercelli, Roma e Santiago di Compostela", e intanto varie società sportive si stano organizzato per sospendere in via temporanea gli allenamanti e l'attività sportiva.

Come previsto dall'ordinaza regionale e da provvedimento congiunto della Provincia e dei sindaci di Vercelli e Borgosesia, le scuole di ogni odine e grado, le agenzie formative e le attività dei nidi vengono sospese per una settimana, mentre restano in vigore, in tutte le chiese, la disposizioni preventive comunicate sabato dalla Diocesi: niente Comunione in mano, evitare lo scambio del segno di pace e svuotare le acquasantiere.