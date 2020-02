Mokaor, tie break fatale

Ancora una volta è fatale il tie-break alla Mokaor.

Opposte alla Bertinetti contro le cuneesi del El Gal, le bicciolane non hanno saputo approfittare del fattore campo lasciandosi scappare letteralmente la vittoria in modo più che banale.

In vantaggio per 2-0 la Mokaor con tre match point a proprio favore, non è stata in grado di chiudere il match, lasciando alle ospiti due punti.

Troppo poche le percentuali in attacco delle ali vercellesi, tra le quali è sempre la solita Leotta ( 22 punti) ad essere la migliore delle bianconere alla quale possiamo affiancare Marta Prinetti, devastante quando viene schierata, ma questa sera purtroppo lascia per troppo tempo in panchina.

Anche questa sera la Mokaor scende in campo con Borrini in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Bertolone centri con Paggi Libero.

Nella prima frazione le bianconere affrontano le cuneesi lottando punto a punto e riuscendo nell’intento di vincere il set nel finale per 25/23.

Anche il secondo periodo segue il trend del primo, con la Mokaor che si impone sul filo di lana per 25/22.

Nel terzo set le due formazioni arrivano sul 24/24.

La Mokaor ha tre occasioni per aggiudicarsi la gara ma, prima la sterilità degli attacchi e poi due banali errori permettono ad El Gall di rialzarsi e vincere il periodo per 28/26.

Da quel momento la Mokoar perde lucidità tanto che nonostante arrivi ancora sul 24/24, permette nuovamente alle avversarie di vincere il periodo per 26/24.

Nel quinto set le cuneesi non lasciano scampo alle padrone di casa vincendolo per 15/10 e conseguentemente l’incontro per 3-2.

La gara è durata due ore e ventotto minuti, ma il “mea culpa” lo devono recitare le padroni di casa nella loro totalità.

La prossima partita per la Mokaor è prevista sabato 29 febbraio ad Almese.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI - El GAL 2-3 (25/23 25/22 26/28 24/26 10/15)



Bertolone (8), Borrini (1), Patrucco (1), Mossetti (11), Mandelli, Leotta (22), Palestino, Prinetti (7), Paggi (L1), Breda (L2), Zambotti (5), Bertinazzi(5).

Allenatori Gherardi-Vigliani.