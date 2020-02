Coronavirus: rinviata la finale di Coppa Italia fra Engas Hockey Vercelli e Rotellistica Camaiore

Pochi minuti fa, la FISR ha comunicato la sospensione, a data da destinarsi, delle finali di Coppa Italia di hockey pista, previste in programma al PalaCastellotti di Lodi dal 28 febbraio al 1°marzo. Salta così, anche quella di serie B, in cui Engas Hockey Vercelli avrebbe dovuto affrontare Rotellistica Camaiore, nella mattinata del 1° marzo. Oltre la partita dei vercellesi, erano previste anche anche la finale di A1 maschile e femminile e quella di serie B femminile.

La decisione giunge, come spiega la nota diffusa dalla Federazione, in accordo alle misure urgenti varate ieri dal Governo per l'emergenza Coronavirus, fra cui: 1. il divieto di svolgimento di qualunque manifestazione sportiva in Lombardia per domenica 23 febbraio, 2. l'invito volto alle popolazioni di Comuni del Lodigiano non interessate dai provvedimenti di contenimento di evitare luoghi affollati e la partecipazione ad eventi pubblici.

La FISR conclude che, seguendo l'evolversi della situazione: "Verranno valutate ipotesi per il recupero dell'intera manifestazione, facendo ogni sforzo possibile per mantenere la città di Lodi quale sede designata per l'evento."