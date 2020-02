Pro Vercelli Novara: o rinvio o porte chiuse

Il derby tra Pro Vercelli e Novara in programma domani, lunedì, in notturna, verrà rinviato ( per il Coronaviru), oppure no, potrebbe anche essere disputato a porte chiuse (sarebbe però trasmesso da Rai Sport): la decisione verrà presa domani mattina, anche alla luce dell'ordinanza del presidente della Regione che è stata emessa poco fa e che ribadisce il divieto di manifestazioni e raduni per una settimana.

Il Presidente della Lega Ghirelli, in ogni caso, ha preso qualche ora di tempo per la decisione definitiva.