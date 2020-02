Gilardino: “Vogliamo creare difficoltà al Novara, abbiamo molta voglia di fare un grande derby”

Alberto Gilardino

Sconfitta dettata da due disattenzioni? "Secondo il mio punto di vista, ed analizzando minuto per minuto la partita, a Crema abbiamo comunque fatto molto bene. Purtroppo le due disattenzioni ci sono costate care."

Come ha lavorato la squadra? "Arriviamo con grande voglia e determinazione. Dobbiamo fare la conta, devo prendere decisioni importanti a livello comportamentale per alcuni. Siamo con molte influenze, voglio arrivare ad affrontare bene questo derby."

Che partita si aspetta? "Loro sono una squadra con giocatori di qualità: Buzzegoli e compagni dettano i tempi di gioco, Bortolussi ha grande gamba ed in più hanno molti giocatori forti nel saltare l’uomo. Noi vogliamo creare difficoltà al Novara, abbiamo molta voglia di fare un grande match ed un grande derby. Devo prendere però i nomi di chi non ha capito il nostro momento, specialmente chi non ha capito il gruppo: farò scelte forti. Mi spiace ma bisogna dare risposte in campo e dare responsabilità a chi se le merita."

Gli assenti? "Per ora nessuna assenza ufficiale, domani valuteremo bene."

Noto delle parole di delusione, giusto? "A prescindere dal derby, credo che la professionalità e la dedizione al gruppo sia la cosa più importante. Dobbiamo averne più di loro."

Auriletto indisponibile, chi lo sostituisce? "La scelta non è ancora stata presa. Franchino è uno dei più esperti e potrà essere del match. Sportelli è giovane ma mi ha dato ottime risposte, valuterò domani."

Chi sono i favoriti? "I derby sono partite a parte, vanno giocate nel modo giusto e preparate alla grande. L’atmosfera è diversa e per noi ora tutte sono fondamentali. Dobbiamo fare punti e raggiungere la salvezza il prima possibile: la squadra ha lavorato con entusiasmo, sono contento dell’approccio dei ragazzi."

Gli indisponibili? "Schiavon non sarà sicuramente a disposizione, Grossi verrà in panchina. Per quanto riguarda Rosso, valuterò domani."

Appello per i tifosi? "Mi auguro che vengano a darci una mano. I ragazzi hanno dimostrato di battagliare, a Crema abbiamo avuto due disattenzioni che ci sono costate care ma siamo rimasti in partita; dopo il gol del pareggio meritavamo di vincerla. Mi aspetto tanta gente che ci aiuti."