Coronavirus, in Piemonte i contagi scendono da sei a tre: negativi i successivi test ai cittadini cinesi

Scendono da sei a tre i contagi da Coronavirus in Piemonte. A dare la buona notizia è lo stesso presidente della Regione, Alberto Cirio, che a margine della riunione dell'Unità di crisi, in corso ormai da questa matttina, ha spiegato come gli ulteriori controlli sui cittadini cinesi "hanno portato ad accertarne la negatività".

Restano dunque solo tre persone finora riconosciute come contagiate dal virus in arrivo dalla Cina: il 40enne reso noto nel pomeriggio di ieri e la coppia di Cumiana che in questo momento vede la donna al Regina Margherita e l'uomo isolato all'interno della propria abitazione. Tutti e tre si ritiene che siano entrati in qualche modo in contatto con il ceppo di Codogno, in Lombardia, insieme a quello veneto uno dei due luoghi maggiormente interessati dalla presenza della patologia virale.