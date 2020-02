Tamponamento tra tre auto, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita, nella sera di domenica a Santhià, in in un incidente avvenuto intorno alle 20.30 a Santhi, in corso Sempione. Una squadra dei Vigili del lfuoco del distaccamento permanete di Livorno Ferraris e una squadra del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute per un incidente stradale, un tamponamento che ha coinvolto 3 vetture. La donna ferita è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza delle auto e di tutto il tratto stradale interessato. Sul posto, presente anche anche la polizia locale.