Incidente alla rotonda: automobilista bevuto e senza patente

Con troppo alcol nel sangue (a metà pomeriggio) e senza patente centra la rotonda che da Caresanablot conduce in città. E' finito nei guai un 43enne vercellese che, l'altro giorno, è finito contro lo spartitraffico della rotonda. Gli agenti della Polizia stradale, interventi per i controlli di routine dopo la segnalazione dell'incidente, hanno scoperto che l'uomo si era messo al volante pur non avendo la patente e che il tasso alcolico nel sangue era decisamente superiore al massimo consentito. Nei suoi confronti sono scattate le denunce e il sequestro del mezzo.