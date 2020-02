Coronavirus: scuole chiuse fino al 2 marzo, 6 contagiati in Piemonte

Scuole e atenei del Piemonte chiusi per una settimana (fino al 2 marzo compreso), a causa dell'emergenza coronavirus. Il provvedimento riguarda le scuole di ogni ordine e grado, l'Università di Torino, il Politecnico, l'Università del Piemonte Orientale.

“Sono 132 in tutto i casi di contagio da Coronavirus in tutta Italia, di questi 6 sono in Piemonte". Lo ha detto pochi minuti fa Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus. "Di questi 88 sono in Lombardia, 24 in Veneto, 6 in Piemonte, 4 in Emilia Romagna e 2 in Lazio. Due i decessi e uno il caso di guarigione. Sono 54 i ricoveri, di cui 26 in terapia intensiva".

Gli altri tre casi sarebbero invece in provincia di Cuneo: cittadini cinesi arrivati il 19 febbraio. "Stiamo facendo analisi e verifiche per individuare e isolare il ceppo del contagio", ha spiegato il governatore Alberto Cirio.

L'assessore regionale Luigi Icardi, intanto, ribadisce a chi avesse il sospetto di avere i sintomi dell'infezione di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di chiamare la guardia medica o i numeri di emergenza 112, 118 e 1500. "Rimanete a casa: gli operatori arriveranno per prendere carico del paziente e decideranno loro, se necessario, il ricovero o meno".