"Un caffè con..." Veronica Sfondrini e Maria Grazia Ferrari

Nuovi orari d'apertura Da sabato 1 febbraio 2020 il Museo osserva un nuovo orario di apertura, in linea con i suggerimenti e le richieste dei visitatori.

Il nuovo orario:

martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30;

giovedì dalle 13.30 alle 17.30;

sabato dalle 10 alle 13;

domenica dalle 11 alle 17 (orario continuato);

lunedì chiuso.

Dal martedì al venerdì il Museo sarà come sempre aperto al mattino su prenotazione per scuole e gruppi.