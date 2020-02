Engas- Hockey Vercelli - Amatori Lodi sospesa per l'allerta Coronavirus nel lodigiano

La FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha deciso in via precauzionale la sospensione delle partite di hockey pista nelle aree interessate dall’allerta Coronavirus. Engas Hockey Vercelli - Amatori Lodi, che avrebbe dovuto giocarsi domani sera al Palapregnolato, è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi, visti i casi accertati nel lodigiano.

Una delibera giunta a seguito dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute, dalla Regione Lombardia e dalla Prefettura di Piacenza che ha portato alla sospensione della attività sportive previste per questo fine settimana. La FISR rende noto che continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, per garantire la salvaguardia di atleti e ufficiali di gara.

Questo l’elenco completo delle partite di hockey pista sospese a data da destinarsi:

SERIE A1 maschile: Amatori- Waken- Lodi- Forte dei Marmi.

SERIE B maschile, girone A: Roller Lodi- Seregno 2012; Engas Hockey Vercelli- Amatori Lodi.

CAMPIONATI E ATTIVITA’ GIOVANILI, Zona 1: Lodi- Cremona di Under 11, Under 13, Under 15.