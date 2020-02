The Celtic Harp Orchestra per gli 800 di Sant'Andrea

Con il concerto di arpe della Fabius Constable and The Celtic Harp Orchestra, il Comune di Vercelli chiude i festeggiamenti per gli 800 anni dalla posa della prima pietra della basilica Sant'Andrea. Sabato 22 febbraio, alle 21, la basilica ospita la Fabius Constable and The Celtic Harp Orchestra per un concerto, a ingresso gratuito, dal titolo "Il Cardinale del Re - Arpe in onore di Guala Bicchieri". L'associazione 'Donne & Riso' sarà presente al concerto, promosso con Atl Biella Valsesia Vercelli con una degustazione di risotti.

Nato da un incontro tra l'assessore Gianna Baucero, e Francesca Bazzurini, suonatrice d’arpa, membro e manager della Celtic Harp Orchestra, il concerto prevede la presenza di 45 strumentisti, diretti dal maestro Fabius Constable per una serata assolutamente inedita nel panorama vercellese.

Il repertorio della serata si ispira alla vita del Cardinale Guala Bicchieri con una composizione inedita a lui dedicata, al Sogno della Croce “Dream Of The Rood”.