Forte: "Coronavirus, sindaco assente nel giorno della grande preoccupazione"

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 21 febbraio a Vercelli è scattato l’allarme per un sospetto caso di coronavirus. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni. Fortunatamente l’esito del test sul soggetto è risultato negativo. Mantenere alta l’allerta è un dovere in questi casi e l’Ospedale di Vercelli, con tutte le sue forze in organico, lo sta facendo in modo davvero egregio, a testimonianza di una professionalità che dovremo valorizzare più sovente. L’aspetto negativo arriva da chi, per legge, è responsabile della salute pubblica. Ovvero il Sindaco. In un momento di preoccupazione come quello che i vercellesi (inutile negarlo) stavano vivendo, in attesa degli esiti del test, il primo cittadino avrebbe avuto il dovere di esternare ai cittadini un senso di tranquillità, senza, peraltro, nascondere le verità. Lo ha invece fatto, in sua sostituzione, il presidente del consiglio comunale che non ne aveva alcun obbligo. Una mancanza di tatto nei confronti dei vercellesi che non può essere giustificata in alcun modo. In moltissimi comuni del territorio i Sindaci sono intervenuti con comunicati. Cito, per fare un esempio, Trino. A Vercelli non è accaduto. Il Sindaco ha preferito presenziare all’inaugurazione della bella mostra fotografica dedicata alla storia dei Bicciolani e delle Bele Majin, invece di essere al fianco dei suoi cittadini.